Статус Иерусалима обсудят на экстренном заседании Генассамблеи ООН 21 декабря

Новости Израиля. Генеральная ассамблея ООН соберется 21 декабря на экстренное заседание по вопросу статуса Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложенная группой стран резолюция призывает Соединенные Штаты отозвать свою декларацию о признании священного города столицей Израиля.

Ранее документ был рассмотрен в Совете безопасности ООН. В его пользу высказались 14 государств, однако США, как постоянный участник совета, проголосовали против и наложили на документ вето.