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Статус Иерусалима обсудят на экстренном заседании Генассамблеи ООН 21 декабря

21 декабря 2017 08:01
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Новости Израиля. Генеральная ассамблея ООН соберется 21 декабря на экстренное заседание по вопросу статуса Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статус Иерусалима обсудят на экстренном заседании Генассамблеи ООН 21 декабря-1

Предложенная группой стран резолюция призывает Соединенные Штаты отозвать свою декларацию о признании священного города столицей Израиля.

Ранее документ был рассмотрен в Совете безопасности ООН. В его пользу высказались 14 государств, однако США, как постоянный участник совета, проголосовали против и наложили на документ вето.

# заседание ООН

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