«Не могу прожить на свою зарплату». Протестующие заблокировали мост в Будапеште

Новости Венгрии. Протестующие заблокировали мост в столице Венгрии. Люди выступают против запланированного повышения налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала демонстранты собрались на площади перед парламентом, а затем перекрыли движение. Многие держали в руках плакаты с надписями: «Не беспокойте меня! Все, что я хочу, – это работать легально!» и «Не голосуйте за это». В акции протеста приняли участие около тысячи человек. Все – частные предприниматели. Повышение налоговой ставки для них сравнимо с катастрофой. Многие могут потерять свой бизнес.

Это действительно огромные дополнительные расходы для тех людей, у которых есть малый бизнес и которые изо всех сил пытаются свести концы с концами в повседневной жизни и содержать свои семьи.

Работая в сфере здравоохранения, я не могу прожить на свою зарплату, мне приходится подрабатывать. У меня был бизнес, который приносил хороший доход, но сейчас он прогорел. Моя жизнь и жизнь моей семьи рушится пополам.