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«Не могу прожить на свою зарплату». Протестующие заблокировали мост в Будапеште

12 июля 2022 13:35
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Новости Венгрии. Протестующие заблокировали мост в столице Венгрии. Люди выступают против запланированного повышения налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не могу прожить на свою зарплату». Протестующие заблокировали мост в Будапеште-1

Сначала демонстранты собрались на площади перед парламентом, а затем перекрыли движение. Многие держали в руках плакаты с надписями: «Не беспокойте меня! Все, что я хочу, – это работать легально!» и «Не голосуйте за это». В акции протеста приняли участие около тысячи человек. Все – частные предприниматели. Повышение налоговой ставки для них сравнимо с катастрофой. Многие могут потерять свой бизнес.

«Не могу прожить на свою зарплату». Протестующие заблокировали мост в Будапеште-4

Это действительно огромные дополнительные расходы для тех людей, у которых есть малый бизнес и которые изо всех сил пытаются свести концы с концами в повседневной жизни и содержать свои семьи.

«Не могу прожить на свою зарплату». Протестующие заблокировали мост в Будапеште-7

Работая в сфере здравоохранения, я не могу прожить на свою зарплату, мне приходится подрабатывать. У меня был бизнес, который приносил хороший доход, но сейчас он прогорел. Моя жизнь и жизнь моей семьи рушится пополам. 

«Не могу прожить на свою зарплату». Протестующие заблокировали мост в Будапеште-10

12 июля правительство Венгрии представило поправки в парламент. На фоне кризиса рассматриваются любые варианты дополнительного пополнения казны. Бюджет в стране на 40 % формируется налоговыми поступлениями.

# Акции протеста # Новости Венгрии # Фотофакт

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