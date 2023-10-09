Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения в Израиле

Президент США Джо Байден, невзирая на обострение обстановки в Израиле, организовал в Белом доме вечеринку для сотрудников и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время он по-прежнему поддерживает Израиль, ведя телефонные разговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ответ на массированную ракетную атаку из сектора Газа Израиль объявил о проведении против ХАМАС операции «Железные мечи». Нетаньяху заявил о военном положении и начале мобилизации.

В первой половине дня в субботу Израиль подвергся невиданному ранее ракетному обстрелу из сектора Газа. По сообщению пресс-службы израильской армии, по территории страны было произведено более 3 тыс. ракетных пусков. Помимо этого, после мощных ракетных обстрелов боевики ХАМАС вторглись в приграничные зоны на юге Израиля.