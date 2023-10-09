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Лукашенко поздравил президента и народ Уганды с Днем Независимости

09 октября 2023 06:48
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Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Уганды Йовери Мусевени и население страны с Днем Независимости. Об этом сообщают в пресс-службе белорусского лидера.

Он подчеркнул, что Уганда занимает важную роль в Африке, и с уважением отозвался о сложившихся дипломатических взаимоотношениях двух стран. Президент подчеркнул готовность к расширению сотрудничества по ряду вопросов, в том числе в области сельского хозяйства, информатики и образования. Он пожелал Президенту Уганды крепкого здоровья и успешной работы, а всему народу страны – процветания.

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Йовери Мусевени

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