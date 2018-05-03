Названо место похорон певца Вадима Мулермана

Певец Вадим Мулерман будет кремирован, а его прах похоронят в Харькове.

Об этом сообщила ТАСС подруга артиста – певица Нина Бродская.

Мулерман родился в Харькове. По ее словам, в этом городе у него началась карьера, там же у него похоронены родители и брат.

Напомним, известный певец и исполнитель легендарных хитов «Лада» и «Трус не играет в хоккей» скончался в США 2 мая от онкологии.

Артисту было 79 лет – здесь подробнее.

Нина Бродская в социальных сетях вспоминала своего друга.

Нина Бродская:

Мы общались и дружили. Но время летит незаметно! Мы стареем! Уходят друзья и коллеги! Вот и ещё один друг и коллега покинул этот мир! Но я чётко верю в то, что там где то далеко, существует иная планета, возможно не похожая на нашу, но главное то, что все мы рано или поздно, но обязательно встретимся вновь!