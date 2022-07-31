«Навоза на всю страну не хватит». Власти Германии планировали заменить российский газ биотопливом

Европа продолжает все глубже погружаться и в экономические проблемы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Они буквально с головой накрывают жителей ЕС, и некоторые совсем дурно пахнут. Это буквально. Власти Германии планировали заменить российский газ биогазом. Но на неделе издание Bild вынесли вердикт: навоза на всю страну не хватит. Надежду на успех операции внушил Берлину опыт двух местных деревень, где удалось полностью перейти на такое экотопливо. Но в больших городах с развитой промышленностью и инфраструктурой одним навозом не отделаешься. Так что газ и еще раз газ. В противном случае немецкая экономика рискует, простите, вляпаться. Экономика этой страны уже терпит убытки. Так, впервые за 30 лет в Германии импорт превысил экспорт. Виной всему европейские санкции, от которых и страдает Европейский Союз.

А во Франции из-за роста цен закрываются бассейны. Свет и отопление обходятся слишком дорого. По сообщениям СМИ, в июле перестал работать один из бассейнов в Сен-Флорантен. Еще в 2021 году он обходился мэрии в 40 тысяч евро. Сейчас на обслуживание тратят 210 тысяч. Закрывая бассейны власти пытаются сэкономить для освещения улиц, отопления офисов и школ.