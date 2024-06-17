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Наводнения и оползни обрушились на юг Китая

17 июня 2024 07:05
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Наводнения и оползни обрушились на южные регионы Китая. Улицы городов превратились в реки. Жителям приходится передвигаться на резиновых лодках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения и оползни обрушились на юг Китая-1

Больше всего от удара стихии пострадал Гуанси-Чжуанский автономный округ и провинция Чжэцзян. Там оползни заблокировали некоторые участки автодорог. Местные СМИ опубликовали видео эвакуации людей из затопленных домов. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся еще несколько дней.

# Наводнение # Новости Китая

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