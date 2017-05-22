Наводнение в США: в штате Индиана здания наполовину под водой, объявлено чрезвычайное положение

Новости США. Чрезвычайное положение объявлено в американском штате Индиана из-за внезапного наводнения. Некоторые здания уже наполовину скрылись под водой. Сильнее всего пострадал город Салем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бльшинство жителей успели взять лишь самое необходимое, покидая свои дома и перебираясь на возвышенности. В процессе эвакуации никто не пострадал. Сейчас въезд в город частично ограничен. По данным синоптиков, уровень воды за сутки может подняться еще, на 10 сантиметров.