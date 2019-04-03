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Фермеры заблокировали дороги в центре Варшавы

03 апреля 2019 11:35
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Новости Польши. Польские фермеры вышли на акцию протеста. Они блокируют дороги в центральной части Варшавы и требуют поддержать местных производителей аграрной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры заблокировали дороги в центре Варшавы-1

Они хотят, чтобы их продукты имели специальную маркировку и квоту в 50 % на прилавках магазинов.

Фермеры заблокировали дороги в центре Варшавы-4

Напоминаем, что в начале марта аграрии уже провели несколько акций, выступая против низких закупочных цен. Они выливали на трассы молоко и высыпали яблоки. Однако никаких ощутимых результатов манифестации не принесли.

# Акции протеста # Фотофакт

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