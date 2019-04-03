Фермеры заблокировали дороги в центре Варшавы

Новости Польши. Польские фермеры вышли на акцию протеста. Они блокируют дороги в центральной части Варшавы и требуют поддержать местных производителей аграрной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польские фермеры вышли на акцию протеста. Они блокируют дороги в центральной части Варшавы и требуют поддержать местных производителей аграрной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они хотят, чтобы их продукты имели специальную маркировку и квоту в 50 % на прилавках магазинов.
Напоминаем, что в начале марта аграрии уже провели несколько акций, выступая против низких закупочных цен. Они выливали на трассы молоко и высыпали яблоки. Однако никаких ощутимых результатов манифестации не принесли.