НАТО начинает крупнейшие манёвры, которые пройдут возле границ Беларуси

Североатлантический альянс начал подготовительный этап крупнейших за последние десятилетия учений «Стойкий защитник – 2024». Как заявили в ставке верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, это формально можно считать началом маневров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об их масштабе могут говорить цифры – в них будут задействованы около 100 тысяч солдат из 31 страны. И даже Швеции, которая, кстати, еще даже не стала членом Альянса. В полную боевую готовность приведено более 50 кораблей: от авианосцев до эсминцев, не менее 1 100 бронемашин и около сотни истребителей, вертолетов и беспилотников.