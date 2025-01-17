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НАТО планирует провести более 100 учений в 2025-м

17 января 2025 08:12
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Более сотни учений планирует провести НАТО в 2025-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заявление прозвучало по итогам встречи военного комитета блока. На заседании речь снова зашла об угрозах недоброжелателей и необходимости коллективного ответа.

НАТО планирует провести более 100 учений в 2025-м-2

А он, судя по всему, планируется на языке силы. 107 маневров – такую планку поставил себе Альянс и уже приступил к исполнению. 13 января на Балканах стартовали учения союзных сил реагирования Steadfast Dart – 25. В них принимают участие девять стран НАТО – а это 10 тысяч бойцов воздушных, сухопутных, морских и специальных оперативных войск. Тренировки пройдут в Румынии, Болгарии, Греции и завершатся 26 февраля.

# НАТО

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