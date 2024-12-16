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НАТО направит в Болгарию около 2 тыс. военных

16 декабря 2024 07:49
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НАТО продолжает тихую оккупацию стран Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Болгарию будет направлено более 2 тысяч военнослужащих многонациональной боевой группы Альянса. Об этом сообщили в болгарском Минобороны.

НАТО направит в Болгарию около 2 тыс. военных-2

Первые подразделения станут прибывать уже в начале 2025-го. Они разместятся в городе Ямбол на востоке страны, где заканчивается строительство крупнейшей военной базы. Она сможет принять 5 тысяч военных и до тысячи единиц техники. Однако новость о появлении в стране как нового объекта НАТО, так и иностранного контингента, сами болгары восприняли с возмущением. В Ямболе неоднократно проходили акции протеста против строительства базы. Мэр города призвал провести референдум по этому вопросу.

# Международная политика # НАТО

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