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В Польше закрылось 22 акушерских отделения за последние несколько лет

13 февраля 2025 08:33
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Кризис в системе здравоохранения Польши может спровоцировать демографическую катастрофу. Местным женщинам скоро будет негде рожать. За последние несколько лет в стране закрылось 22 акушерских отделения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше закрылось 22 акушерских отделения за последние несколько лет-2

Цифра может быть и выше, ведь официальная статистика не ведется. Правительство планировало закрыть только невостребованные роддома, где на свет появляется меньше 400 детей в год. Но многие учреждения буквально «вымерли» из-за отсутствия медперсонала. В небольших городах и поселках нехватка врачей чувствуется особенно остро. Часто женщинам приходится ехать рожать в другие населенные пункты. К такому глубокому кризису привели действия правительства. Вместо того, чтобы разобраться с проблемами в социальной сфере, они направляют все бюджетные средства на оборону. Вот только самый страшный враг, от которого польскому народу действительно нужна защита, – их собственные власти.

# Медицина # Кризис в ЕС

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