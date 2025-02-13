В Польше закрылось 22 акушерских отделения за последние несколько лет

Цифра может быть и выше, ведь официальная статистика не ведется. Правительство планировало закрыть только невостребованные роддома, где на свет появляется меньше 400 детей в год. Но многие учреждения буквально «вымерли» из-за отсутствия медперсонала. В небольших городах и поселках нехватка врачей чувствуется особенно остро. Часто женщинам приходится ехать рожать в другие населенные пункты. К такому глубокому кризису привели действия правительства. Вместо того, чтобы разобраться с проблемами в социальной сфере, они направляют все бюджетные средства на оборону. Вот только самый страшный враг, от которого польскому народу действительно нужна защита, – их собственные власти.