Венесуэла вновь осталась без электричества

Новости Венесуэлы. И снова блэкаут: значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Освещение отсутствует в более чем в 20 провинциях. Причина, по которой произошел очередной энергетический коллапс, пока неизвестна. Такое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле уже третье за текущий месяц.