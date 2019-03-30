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Венесуэла вновь осталась без электричества

30 марта 2019 12:38
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Новости Венесуэлы. И снова блэкаут: значительная часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Венесуэла вновь осталась без электричества-1

Освещение отсутствует в более чем в 20 провинциях. Причина, по которой произошел очередной энергетический коллапс, пока неизвестна. Такое масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле уже третье за текущий месяц.  

Венесуэла вновь осталась без электричества-4

С момента, когда властям удалось преодолеть последствия предыдущего серьезного сбоя, прошло всего полтора дня. Подачу электроэнергии восстанавливали почти неделю, по многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей.  

Венесуэла вновь осталась без электричества-7

Венесуэла вновь осталась без электричества-9

# Электроснабжение # Фотофакт

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