Прямой эфир

День тишины. Украина в преддверии выборов главы государства

30 марта 2019 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине наступил День тишины перед выборами президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День тишины. Украина в преддверии выборов главы государства-1

В стране официально запрещена любая предвыборная агитация, в том числе проведение шествий, демонстраций, а также встреч с избирателями. А вот на социальные сети и вебресурсы, которые не имеют статуса СМИ, это ограничение не распространяется.

День тишины. Украина в преддверии выборов главы государства-4

В президентской гонке участвуют 39 кандидатов. Однако по данным опросов, фаворитов всего трое: действующий президент Порошенко, экс-премьер Тимошенко и шоумен Зеленский.

О финальных аккордах предвыборных кампаний основных кандидатов на пост президента Украины из Киева передает корреспондент Александр Добриян (подробнее). 

День тишины. Украина в преддверии выборов главы государства-7

В случае если 31 марта по итогам выборов один из претендентов не наберет более 50 процентов голосов, то 21 апреля состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов.

День тишины. Украина в преддверии выборов главы государства-10

# Выборы в Украине # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Венесуэла вновь осталась без электричества
30 марта 2019 12:38

Венесуэла вновь осталась без электричества

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация
29 марта 2019 16:46

«Обещают даже то, что не входит в функции президента». В Украине завершается предвыборная агитация

В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой
29 марта 2019 14:17

В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой