День тишины. Украина в преддверии выборов главы государства

Новости Украины. В Украине наступил День тишины перед выборами президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране официально запрещена любая предвыборная агитация, в том числе проведение шествий, демонстраций, а также встреч с избирателями. А вот на социальные сети и вебресурсы, которые не имеют статуса СМИ, это ограничение не распространяется.

В президентской гонке участвуют 39 кандидатов. Однако по данным опросов, фаворитов всего трое: действующий президент Порошенко, экс-премьер Тимошенко и шоумен Зеленский. О финальных аккордах предвыборных кампаний основных кандидатов на пост президента Украины из Киева передает корреспондент Александр Добриян (подробнее).