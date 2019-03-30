День тишины. Украина в преддверии выборов главы государства

Новости Украины. В Украине наступил День тишины перед выборами президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине наступил День тишины перед выборами президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране официально запрещена любая предвыборная агитация, в том числе проведение шествий, демонстраций, а также встреч с избирателями. А вот на социальные сети и вебресурсы, которые не имеют статуса СМИ, это ограничение не распространяется.
В президентской гонке участвуют 39 кандидатов. Однако по данным опросов, фаворитов всего трое: действующий президент Порошенко, экс-премьер Тимошенко и шоумен Зеленский.
О финальных аккордах предвыборных кампаний основных кандидатов на пост президента Украины из Киева передает корреспондент Александр Добриян (подробнее).
В случае если 31 марта по итогам выборов один из претендентов не наберет более 50 процентов голосов, то 21 апреля состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов.