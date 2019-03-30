Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за запаха топлива в салоне

Новости США. В США самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку. Лайнер направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение полета пассажиры жаловались на тошноту, боль в груди и затрудненное дыхание. Причиной стал сильный запах авиационного топлива в салоне. Экипажу пришлось совершить посадку в ближайшем аэропорту.