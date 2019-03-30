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Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за запаха топлива в салоне

30 марта 2019 12:46
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Новости США. В США самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку. Лайнер направлялся из Вашингтона в Сан-Франциско, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за запаха топлива в салоне-1

В течение полета пассажиры жаловались на тошноту, боль в груди и затрудненное дыхание. Причиной стал сильный запах авиационного топлива в салоне. Экипажу пришлось совершить посадку в ближайшем аэропорту. 

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за запаха топлива в салоне-4

Приземление прошло удачно. Однако самолет встречала команда спасателей, поскольку нескольким пассажирами потребовалась помощь медиков. В результате инцидента семь человек были госпитализированы.   

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за запаха топлива в салоне-7

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за запаха топлива в салоне-9

# Самолет # Фотофакт

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