«Наши народы хорошо знают цену суверенитета». Александр Лукашенко поздравил американцев с Днём Независимости

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости, сообщает БЕЛТА.

«Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов – от экономических до гуманитарных – в общих интересах и взаимно обогащая друг друга.

«Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений», – подчеркнул глава государства.