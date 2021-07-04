Из-за урагана «Эльза» на Карибах погибли три человека

Три человека стали жертвами урагана «Эльза» на Карибах. Тропический шторм с порывами ветра до 110 км/час обрушился на Гаити и Доминикану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Барбадосе около тысячи домов были разрушены или повреждены, сотни людей остались без света, многие дороги оказались затоплены. Сейчас «Эльза» движется в сторону Кубы и США. В штате Флорида в 15 округах уже введен режим чрезвычайной ситуации.