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Из-за урагана «Эльза» на Карибах погибли три человека

04 июля 2021 11:48
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Три человека стали жертвами урагана «Эльза» на Карибах. Тропический шторм с порывами ветра до 110 км/час обрушился на Гаити и Доминикану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за урагана «Эльза» на Карибах погибли три человека-1

На Барбадосе около тысячи домов были разрушены или повреждены, сотни людей остались без света, многие дороги оказались затоплены. Сейчас «Эльза» движется в сторону Кубы и США. В штате Флорида в 15 округах уже введен режим чрезвычайной ситуации.

# Ураганы # Фотофакт

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