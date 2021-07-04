Найдены тысячи безымянных могил. Почему в Канаде опрокинули памятники британским королевам?

Новости Канады. В канадском Виннипеге опрокинули памятники Елизавете II и королеве Виктории. Представители коренных народов устроили митинг против колониальной системы Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В канадском Виннипеге опрокинули памятники Елизавете II и королеве Виктории. Представители коренных народов устроили митинг против колониальной системы Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала протестующие облили монумент краской, а потом скинули с пьедестала. Полиция задержала несколько человек.
Поводом для выступлений стало обнаружение на территориях бывших школ-интернатов массовых захоронений детей-индейцев.
За последние недели были найдены тысячи безымянных могил. Предполагается, что таких захоронений гораздо больше.