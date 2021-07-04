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Найдены тысячи безымянных могил. Почему в Канаде опрокинули памятники британским королевам?

04 июля 2021 13:57
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Новости Канады. В канадском Виннипеге опрокинули памятники Елизавете II и королеве Виктории. Представители коренных народов устроили митинг против колониальной системы Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найдены тысячи безымянных могил. Почему в Канаде опрокинули памятники британским королевам?-1

Сначала протестующие облили монумент краской, а потом скинули с пьедестала. Полиция задержала несколько человек. 

Найдены тысячи безымянных могил. Почему в Канаде опрокинули памятники британским королевам?-4

Поводом для выступлений стало обнаружение на территориях бывших школ-интернатов массовых захоронений детей-индейцев.

Найдены тысячи безымянных могил. Почему в Канаде опрокинули памятники британским королевам?-7

За последние недели были найдены тысячи безымянных могил. Предполагается, что таких захоронений гораздо больше.

# Акции протеста # Фотофакт

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