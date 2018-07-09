Народная артистка России Лия Ахеджакова отмечает 80-летие

Новости России. 80 лет исполняется 9 июля Народной артистке России, приме московского театра «Современник» Лие Ахеджаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. 80 лет исполняется 9 июля Народной артистке России, приме московского театра «Современник» Лие Ахеджаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В творческом багаже артистки – около сотни фильмов. Наибольшую популярность и славу Ахеджакова получила, сыграв второстепенных, но потрясающе харизматичных и обаятельных персонажей в советских комедиях: подруга Нади в «Иронии судьбы или с легким паром!», секретарша Верочка в «Служебном романе».