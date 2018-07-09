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Народная артистка России Лия Ахеджакова отмечает 80-летие

09 июля 2018 13:08
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Новости России. 80 лет исполняется 9 июля Народной артистке России, приме московского театра «Современник» Лие Ахеджаковой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народная артистка России Лия Ахеджакова отмечает 80-летие -1

В творческом багаже артистки – около сотни фильмов. Наибольшую популярность и славу Ахеджакова получила, сыграв второстепенных, но потрясающе харизматичных и обаятельных персонажей в советских комедиях: подруга Нади в «Иронии судьбы или с легким паром!», секретарша Верочка в «Служебном романе».

Народная артистка России Лия Ахеджакова отмечает 80-летие -4

# Юбилеи # Фотофакт

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