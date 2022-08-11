Наркомафия в Мексике организовала теракты после задержания её членов

Новости Мексики. В мексиканском штате Халиско в результате боев между военными и преступными группировками сгорели 13 автомобилей и несколько магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. В мексиканском штате Халиско в результате боев между военными и преступными группировками сгорели 13 автомобилей и несколько магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столкновения начались после того, как полиция и армия начали крупную спецоперацию против наркоторговцев. Им удалось уничтожить одного из главарей мафии и задержать еще около 10 бандитов.
В ответ преступники организовали несколько терактов в крупных городах штата. Ночью они поджигали машины и забрасывали коктейлями Молотова учреждения и магазины. Как заявили в полиции штата, сейчас ситуация находится под полным контролем властей.