Прямой эфир

Наркомафия в Мексике организовала теракты после задержания её членов

11 августа 2022 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. В мексиканском штате Халиско в результате боев между военными и преступными группировками сгорели 13 автомобилей и несколько магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наркомафия в Мексике организовала теракты после задержания её членов-1

Столкновения начались после того, как полиция и армия начали крупную спецоперацию против наркоторговцев. Им удалось уничтожить одного из главарей мафии и задержать еще около 10 бандитов.

Наркомафия в Мексике организовала теракты после задержания её членов-4

В ответ преступники организовали несколько терактов в крупных городах штата. Ночью они поджигали машины и забрасывали коктейлями Молотова учреждения и магазины. Как заявили в полиции штата, сейчас ситуация находится под полным контролем властей.

# Теракт # Новости Мексики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сербии фермеры перекрыли сельхозтехникой центр одного из крупнейших городов
11 августа 2022 07:18

В Сербии фермеры перекрыли сельхозтехникой центр одного из крупнейших городов

В Польше начали выселять украинских беженцев
11 августа 2022 06:27

В Польше начали выселять украинских беженцев

Евросоюз ввёл запрет на покупку российского угля
11 августа 2022 06:24

Евросоюз ввёл запрет на покупку российского угля