Наркомафия в Мексике организовала теракты после задержания её членов

Новости Мексики. В мексиканском штате Халиско в результате боев между военными и преступными группировками сгорели 13 автомобилей и несколько магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения начались после того, как полиция и армия начали крупную спецоперацию против наркоторговцев. Им удалось уничтожить одного из главарей мафии и задержать еще около 10 бандитов.