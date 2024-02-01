Протестующие фермеры заехали в Брюссель на тракторах, где будет саммит ЕС

Свыше 60 тракторов въехали в Брюссель, где будет саммит о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом пишет ТАСС.

Тракторы движутся упорядоченно, под полицейским эскортом. Они движутся в сторону площади Шумана и Люксембург, где находятся здания Европейского совета и Европейского парламента. Еще одна группа автомобилей также двигается к центру.

Также сообщается, что несколько десятков Европейских кварталов временно блокированы, внутрь не пропускают даже представителей прессы. Прибывшие в Брюссель фермеры устроились на ночлег в своих автомобилях. В их числе – представители разных стран, в числе которых Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды и Испания.