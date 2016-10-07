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Надписи «Аллах акбар» на имуществе Air France привели к усилению мер безопасности

07 октября 2016 05:41
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Новости Франции. Французская компания Air France обнаружила на своих складах 40 емкостей с авиационным керосином и надписью «Аллах акбар». Этот инцидент был признан настолько серьезным, что, кроме внутреннего расследования, перевозчик еще и резко усилил меры безопасности.

Air France полагает, что в ряды ее сотрудников просочились исламисты-радикалы.

Возможно, речь не идет о террористах, но международное положение остается настолько сложным, что лишние предосторожности не помешают. Air France будет тщательнее проводить персональные досмотры при посадке, а также потребует от своих сотрудников максимальной бдительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авиасообщение

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