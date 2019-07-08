Во Франции из-за аномальной жары ввели ограничение по использованию воды

Новости Франции. Несколько регионов Франции оказались под угрозой засухи из-за аномальной жары. Столбики термометров здесь уже долгое время не опускаются ниже отметки в 30 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией в 32 департаментах введены ограничения по использованию воды. Городские фонтаны, бассейны и другие искусственные водоемы теперь запрещено наполнять водой. Местные жители спасаются от палящего солнца на берегах рек и озер. Парижане нашли укрытие на искусственных пляжах Сены.