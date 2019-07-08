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Во Франции из-за аномальной жары ввели ограничение по использованию воды

08 июля 2019 08:15
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Новости Франции. Несколько регионов Франции оказались под угрозой засухи из-за аномальной жары. Столбики термометров здесь уже долгое время не опускаются ниже отметки в 30 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией в 32 департаментах введены ограничения по использованию воды. Городские фонтаны, бассейны и другие искусственные водоемы теперь запрещено наполнять водой. Местные жители спасаются от палящего солнца на берегах рек и озер. Парижане нашли укрытие на искусственных пляжах Сены.

Во Франции из-за аномальной жары ввели ограничение по использованию воды-1

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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