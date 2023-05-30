На Зеленского в Украине заведут уголовное дело о госизмене

Суд в Украине постановил возбудить уголовное дело о госизмене против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос, пишет ТАСС.

По словам депутата, Зеленского обвиняют в том, что он якобы назначал сотрудников Федеральной службы безопасности РФ в штат Службы безопасности Украины. Лерос также напомнил, что Государственное бюро расследований Украины отказалось расследовать это дело. «Но мы через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование", - объявил он в Telegram-канале.

Лерос также сообщил, что уголовное дело возбуждено не только в отношении нынешнего украинского президента. В списке глава офиса Зеленского Андрей Ермак, заместитель главы офиса Роман Машовец, экс-начальник СБУ Иван Баканов, экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслан Демченко.