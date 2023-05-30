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Шойгу: ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Киеве

30 мая 2023 11:39
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Российские военные ударили еще по одному по американскому зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Об этом проинформировал руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости. 

Шойгу: ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Киеве-1

Фото: kremlin.ru

По словам главы Минобороны РФ, кроме ЗРК Patriot  в украинской столице за последние дни ликвидированы крупные пункты, где хранилось оружие, переданное Киеву западными странами. Речь идет о Хмельницком, Тернополе, Николаеве. 

Об ударе с российской стороны по Patriot в Киеве Минобороны России сообщило 16 мая. При использовании российского «Кинжала» тогда были повреждены и ликвидированы многофункциональная радиолокационная станция и 5 пусковых установок. По информации СМИ, после сообщения об ударе по Patriot акции компании их производящих рухнули более чем на семь процентов, что эквивалентно десяти миллиардам долларов. 

После произошедшего в Пентагоне уверяли, что система противовоздушной обороны российскими военными была не уничтожена, а получила повреждения, после чего установку отремонтировали и она находится в рабочем состоянии. 

# Оружие и боеприпасы # Сергей Шойгу

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