Шойгу: ВС РФ поразили ЗРК Patriot в Киеве

Российские военные ударили еще по одному по американскому зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Об этом проинформировал руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

По словам главы Минобороны РФ, кроме ЗРК Patriot в украинской столице за последние дни ликвидированы крупные пункты, где хранилось оружие, переданное Киеву западными странами. Речь идет о Хмельницком, Тернополе, Николаеве.

Об ударе с российской стороны по Patriot в Киеве Минобороны России сообщило 16 мая. При использовании российского «Кинжала» тогда были повреждены и ликвидированы многофункциональная радиолокационная станция и 5 пусковых установок. По информации СМИ, после сообщения об ударе по Patriot акции компании их производящих рухнули более чем на семь процентов, что эквивалентно десяти миллиардам долларов.

После произошедшего в Пентагоне уверяли, что система противовоздушной обороны российскими военными была не уничтожена, а получила повреждения, после чего установку отремонтировали и она находится в рабочем состоянии.