Американцы больше не могут слушать про русофобию. Согласно опросам, население Штатов не поддерживает политику, которую ведут США и НАТО. Об этом заявила бывшая помощница американского президента Джо Байдена Тара Рид, пишет РИА Новости.

Рид отметила, что в Вашингтоне проходят массовые демонстрации против войн, американцы протестуют против вложений, которые уходят на оборонный бюджет. Экономическая ситуация в стране ужасная: дороги, инфраструктура в Штатах разваливаются, инфляция на уровне 40 %, катастрофическое количество бездомных людей. А сенатор Линдси Грэм заявляет, что русские умирают в результате самой удачной инвестиции Вашингтона в рамках военной помощи Украине. Простые американцы, народ Америки так не думает, заявила Рид. Она отметила, что продолжать такую риторику ненависти дальше нельзя.

Ранее американский сенатор Грэм, обсуждая с украинским президентом Зеленским вопросы военной помощи со стороны союзников, заявил, что Америка еще никогда так удачно не вкладывала деньги, как сейчас, когда русские умирают. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма. МВД России объявило сенатора в розыск.