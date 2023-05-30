Минобороны России назвало налёт беспилотников на Москву «террористической атакой»

Новости России. Налет беспилотников на Москву Минобороны России назвало террористической атакой. По информации ведомства, задействованы были восемь дронов. Генпрокурор поручил взять под контроль расследование случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые сообщения о взрывах и работе ПВО появились утром. В результате пострадали два человека, но госпитализация никому не понадобилась. Серьезных травм никто из жителей не получил. На местах продолжают работать экстренные службы. Ранее в целях безопасности жильцов эвакуировали, теперь они возвращаются в свои квартиры. Затруднения движения по федеральным трассам в Подмосковье нет. Аэропорты работают в штатном режиме.