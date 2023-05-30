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Минобороны России назвало налёт беспилотников на Москву «террористической атакой»

30 мая 2023 12:28
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Новости России. Налет беспилотников на Москву Минобороны России назвало террористической атакой. По информации ведомства, задействованы были восемь дронов. Генпрокурор поручил взять под контроль расследование случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минобороны России назвало налёт беспилотников на Москву «террористической атакой»-1

Первые сообщения о взрывах и работе ПВО появились утром. В результате пострадали два человека, но госпитализация никому не понадобилась. Серьезных травм никто из жителей не получил. На местах продолжают работать экстренные службы. Ранее в целях безопасности жильцов эвакуировали, теперь они возвращаются в свои квартиры. Затруднения движения по федеральным трассам в Подмосковье нет. Аэропорты работают в штатном режиме. 

# Международная политика # Новости России # Фотофакт

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