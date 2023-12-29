На западе Великобритании ураган снёс крыши десяткам зданий и повалил деревья

Сотни домов на западе Великобритании пострадали из-за урагана. Непогода привела к массовым разрушениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких городах порывистый ветер снес крыши с десятков зданий, дороги перекрыты упавшими деревьями. Тысячи местных жителей остались без электричества. Экстренные службы начали разбирать завалы. Власти планируют в скором времени полностью ликвидировать все последствия и компенсировать часть затрат на восстановление жилых построек.