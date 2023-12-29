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Фестиваль слонов с гонками и футбольным матчем провели в Непале

29 декабря 2023 06:49
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Фестиваль слонов прошел в Непале. Мероприятие призвано содействовать развитию местной туристической индустрии и охране диких животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль слонов с гонками и футбольным матчем провели в Непале-1

Ранее праздник проводили каждый год, но из-за пандемии и карантина эта традиция была нарушена. Нынешний парад привлек множество туристов. Каждого слона готовят к празднику, раскрашивая его кожу цветными мелками. Самыми интересными событиями фестиваля являются гонки на слонах и матч футбольных команд.

# Человек и животные

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