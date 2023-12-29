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Дунай вышел из берегов и затопил центральные улицы Будапешта

29 декабря 2023 06:46
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В Будапеште из берегов вышел Дунай. Река затопила центральные улицы столицы Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дунай вышел из берегов и затопил центральные улицы Будапешта-1

Вода разлилась по набережным и проспектам города, что доставило жителям города и туристам ряд трудностей. Многие достопримечательности оказались заблокированы. Экстренные службы ликвидируют последствия паводка. К этой работе присоединились и сами жители Будапешта. Они возводят заграждения, чтобы вода не смогла попасть в другие районы.

# Наводнение

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