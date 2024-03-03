Илон Маск поддержал идею расформирования НАТО

Илон Маск высказался в поддержку идеи о необходимости роспуска НАТО, учитывая, что Организация Варшавского договора, которая была его противником, уже не существует. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что после распада СССР в 1991 году НАТО начал расширение, создавая вражду, чтобы оправдать себя, вместо того, чтобы распуститься. Сергей Лавров, глава российского МИД, ранее отмечал, что страны Запада, вместо того чтобы воспользоваться потенциалом ОБСЕ, сохраняют НАТО и начинают активное расширение, включая важные для России территории.