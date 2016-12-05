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На выборах в Австрии Александр Ван дер Беллен набрал более 53% голосов

05 декабря 2016 18:44
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Новости Австрии. Новый президент в Австрии. Там победу на выборах одержал Александр Ван дер Беллен.

Независимый кандидат, бывший лидер партии «зеленых» набрал более 53% голосов.

Его оппонент, ультра-националист Норберт Хофер уже официально признал свое поражение и поздравил новоизбранного президента с успехом. Победа Ван дер Беллена позволила еврочиновникам в Брюсселе вздохнуть с облегчением: Австрия пока остается с Единой Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но настроения среди граждан все-таки приобрели националистический оттенок.

# Беларусь-Австрия

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