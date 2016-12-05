Прямой эфир

За Шавката Мирзиеева проголосовали почти 90% жителей Узбекистана

05 декабря 2016 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Узбекистана. Исполняющий обязанности Президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на выборах главы государства.

Мирзиеев оставил далеко позади всех конкурентов в гонке за главный пост в Узбекистане.

По предварительной информации за политика проголосовали почти 90% избирателей.

В выборах принимали участие четыре кандидата, но заручиться серьезной поддержкой им так не удалось.

Напоминаем, что внеочередные выборы Президента Узбекистана прошли четвертого декабря в связи с кончиной главы государства Ислама Каримова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Узбекистан

Другие новости рубрики

Все новости
Трагедия под Ханты-Мансийском: объявлен траур
05 декабря 2016 10:43

Трагедия под Ханты-Мансийском: объявлен траур

Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил об отставке
05 декабря 2016 10:43

Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил об отставке

В отеле пакистанского города Карачи произошел пожар: погибли 11 человек
05 декабря 2016 07:32

В отеле пакистанского города Карачи произошел пожар: погибли 11 человек