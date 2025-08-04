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На востоке Австралии выпал рекордный слой снега

04 августа 2025 08:55
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На востоке Австралии выпал рекордный слой снега-0

На севере Австралии выпал аномальный снег – самый сильный за последние десятилетия. Об этом пишет РИА Новости.

В северной части Нового Южного Уэльса выпало до 40 сантиметров снега, что вызвало наводнения, заторы на дорогах и повсеместные перебои с электричеством.

Зарегистрировано более тысячи инцидентов, повреждены дома, в ряде районов объявлены предупреждения о наводнениях. В штате Квинсленд снег выпал впервые за последние десять лет. Десятки тысяч домов остались без электричества.

Фото: pixabay

# Природные катаклизмы # Природные явления

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