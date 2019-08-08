Землетрясение на острове Тайвань. Погиб один человек

У берегов острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4: известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подземные толчки были зафиксированы ночью 8 августа. Из-за стихии в столице острова Тайбэе сотрясались здания: раскачивались люстры, двигалась мебель и дрожали окна.

В некоторых районах нарушено движение транспорта, а также наблюдаются перебои с подачей электричества. На данный момент информация о серьезных разрушениях пока не поступала. Специалисты следят за ситуацией.