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Землетрясение на острове Тайвань. Погиб один человек

08 августа 2019 07:37
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У берегов острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 6,4: известно об одном погибшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение на острове Тайвань. Погиб один человек -1

Подземные толчки были зафиксированы ночью 8 августа. Из-за стихии в столице острова Тайбэе сотрясались здания: раскачивались люстры, двигалась мебель и дрожали окна.

Землетрясение на острове Тайвань. Погиб один человек -4

В некоторых районах нарушено движение транспорта, а также наблюдаются перебои с подачей электричества. На данный момент информация о серьезных разрушениях пока не поступала. Специалисты следят за ситуацией.

Землетрясение на острове Тайвань. Погиб один человек -7

 

# Землетрясение # Фотофакт

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