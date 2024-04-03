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На Тайване ликвидируют последствия землетрясения – привлечены армия и спецтехника

03 апреля 2024 19:33
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Белорусов нет в числе пострадавших от землетрясения на Тайване. Об этом сообщает МИД нашей страны. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Тайване ликвидируют последствия землетрясения – привлечены армия и спецтехника-1

На острове зафиксировали свыше 200 афтершоков после землетрясения. Сейсмологи уже назвали его самым мощным в регионе за последние 25 лет. Сотни зданий повреждены. Некоторые из них не подлежат восстановлению. Их уже начали сносить.

На Тайване ликвидируют последствия землетрясения – привлечены армия и спецтехника-4

Сюй Чэнь-Вэй, мэр Хуалянь:
Мы надеемся завершить снос за два дня, всего здесь четыре здания. Они наклонены и представляют угрозу безопасности. Поговорив с жильцами и отключив водопровод и электричество, мы начали снос.

К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия. Где это возможно, работает спецтехника. Часть завалов спасателям приходится разбирать вручную. Отыскать людей под обломками помогают в том числе служебные собаки. Так, в Тайчжуне удалось спасти водителя, автомобиль которого оказался заблокирован камнями на полуразрушенном шоссе.

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# Землетрясение

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