Землетрясение на Тайване унесло жизни 10 человек – детали трагедии

Белорусов нет в числе пострадавших от землетрясения на Тайване. Об этом сообщает МИД нашей страны. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове повреждены сотни зданий, не менее 25 из них сровнялись с землей. Приостановлено движение поездов. Частично не работают наземные линии метро в Тайбэе. К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия.

Всякий раз, когда здание становится нестабильным, нам приходится искать что-то, за что можно удержаться, чтобы обеспечить свою безопасность, прежде чем вытаскивать людей.

Где это возможно, работает спецтехника. Часть завалов спасателям приходится разбирать вручную. Не исключено, что под грудами бетона остаются люди. Отыскать их помогают в том числе служебные собаки.