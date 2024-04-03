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Землетрясение на Тайване унесло жизни 10 человек – детали трагедии

03 апреля 2024 18:05
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Белорусов нет в числе пострадавших от землетрясения на Тайване. Об этом сообщает МИД нашей страны. Ведомство продолжает отслеживать ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение на Тайване унесло жизни 10 человек – детали трагедии-1

На острове повреждены сотни зданий, не менее 25 из них сровнялись с землей. Приостановлено движение поездов. Частично не работают наземные линии метро в Тайбэе. К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия.

Землетрясение на Тайване унесло жизни 10 человек – детали трагедии-4

Всякий раз, когда здание становится нестабильным, нам приходится искать что-то, за что можно удержаться, чтобы обеспечить свою безопасность, прежде чем вытаскивать людей.

Где это возможно, работает спецтехника. Часть завалов спасателям приходится разбирать вручную. Не исключено, что под грудами бетона остаются люди. Отыскать их помогают в том числе служебные собаки.

Землетрясение на Тайване унесло жизни 10 человек – детали трагедии-7

По информации сейсмологов, произошедшее землетрясение стало самым мощным в регионе за последние 25 лет. Оно унесло жизни 10 человек. Число пострадавших приближается к тысяче. Материальный ущерб, по заявлениям местных властей, составил 7,5 миллиона долларов.

# Землетрясение

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