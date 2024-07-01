На Швейцарию обрушились проливные дожди

На юго-западные регионы Швейцарии обрушились проливные дожди. Непогода вызвала наводнения и оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли четыре человека, еще двое пропали без вести. По данным местных властей, более 600 жителей эвакуированы во временные убежища. Повалены сотни деревьев, некоторые из них и стали причиной гибели людей. Затоплены дороги и железнодорожные пути. Разрушены мосты. В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция.