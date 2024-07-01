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На Швейцарию обрушились проливные дожди

01 июля 2024 07:34
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На юго-западные регионы Швейцарии обрушились проливные дожди. Непогода вызвала наводнения и оползни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Швейцарию обрушились проливные дожди-1

Погибли четыре человека, еще двое пропали без вести. По данным местных властей, более 600 жителей эвакуированы во временные убежища. Повалены сотни деревьев, некоторые из них и стали причиной гибели людей. Затоплены дороги и железнодорожные пути. Разрушены мосты. В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция.

# Природные катаклизмы # Новости Швейцарии

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