На севере Австралии горят тысячи гектаров лесов

Новости Австралии. На севере Австралии бушуют масштабные лесные пожары. В штате Квинсленд приказ о немедленной эвакуации получили десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там пламя уничтожило около 50 домов, сообщается как минимум о двух погибших. По данным властей, сейчас бесконтрольно горят 7,5 тысячи гектаров лесов. Причиной пожаров стала самая засушливая за всю историю наблюдений погода. Синоптики предупреждают, что жара продержится еще несколько месяцев, а количество осадков ниже среднего.