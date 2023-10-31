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На севере Австралии горят тысячи гектаров лесов

31 октября 2023 11:26
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Новости Австралии. На севере Австралии бушуют масштабные лесные пожары. В штате Квинсленд приказ о немедленной эвакуации получили десятки тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Австралии горят тысячи гектаров лесов-1

Там пламя уничтожило около 50 домов, сообщается как минимум о двух погибших. По данным властей, сейчас бесконтрольно горят 7,5 тысячи гектаров лесов. Причиной пожаров стала самая засушливая за всю историю наблюдений погода. Синоптики предупреждают, что жара продержится еще несколько месяцев, а количество осадков ниже среднего.

# Пожар # Новости Австралии # Фотофакт

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