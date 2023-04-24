«На протяжении многих десятилетий парламент позволял развиваться культуре безнаказанности». О самой громкой коррупционной истории в ЕС

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Спустя 4 месяца в Евросоюзе продолжается расследование дела «Катаргейт» – одного из самых крупных коррупционных скандалов в ЕС. В декабре прошлого года, во время чемпионата мира по футболу, европейскую демократию потрясла новость о задержании Евы Кайли. Не просто евродепутата от Греции, а заместителя главы Европарламента. Кайли и еще трех человек обвинили в получении взяток и попытках влияния на политику Евросоюза в отношении Катара в период подготовки к чемпионату мира в 2022 году. В первое время Брюссель старался замять скандал и уверял в честности института и его работников.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

Обвинения в коррупции против замглавы Европарламента очень серьезны, они вызывают большую озабоченность и ставят под сомнение доверие людей к евроинститутам. Нам нужны высочайшие стандарты. Нам нужны структуры по этическому контролю, которые будут работать со всеми институтами ЕС. Однако отрицать 600 тысяч евро наличными, которые нашли полицейские во время обыска в доме Кайли, довольно сложно. Поэтому верхушка Евросоюза решила сменить свою тактику и обещала наказать всех виновных. Однако троих довольно быстро отпустили. В то время как Кайли находилась под стражей более 4 месяцев.

Свен Мари, адвокат Евы Кайли:

Госпожу Кайли слушали в течение последних двух недель более 15 часов. Она ответила на все вопросы и все обвинения следователей. Похоже, есть проблема, потому что ни судья, ни федеральный прокурор, ни следователи не хотят услышать госпожу Кайли. Как будто в туннеле, они видят только свою версию и ничего другого. Они хотят слышать определенные ответы, но это не те ответы, которые дает госпожа Кайли. В данном случае госпожа Кайли рассматривается как трофей, как символ. Адвокату Кайли все же удалось добиться ее перевода под домашний арест. Остальные трое подозреваемых – итальянцы. Пьер Антонио Панцери – бывший евродепутат и глава организации «Борьба с безнаказанностью», его бывший помощник Франческо Джорджи и по совместительству муж Кайли, а также Никколо Фига-Таламанка – глава организации «Нет мира без справедливости». Все трое через созданные организации выплачивали разным политикам крупные суммы и дарили подарки, чтобы те могли влиять на решения, принимаемые в Европарламенте. Причем именно Панцери считают главным во всей этой преступной схеме. И именно Панцери пошел на сделку со следствием, согласившись поделиться информацией о подкупе депутатов в обмен на смягчение приговора. Еще двоих депутатов, с которыми хочет поговорить бельгийское следствие, планируют лишить иммунитета. К чему придет следствие и кто на самом деле будет виноват, пока сказать сложно. Понятно лишь то, что оглашение приговора станет серьезным ударом по Евросоюзу. Но не единственным.

Мишель ван Хультен, директор Transparency International EU:

Хотя это, может быть, самый вопиющий случай предполагаемой коррупции, который Европейский парламент видел за многие годы, это не единичный случай. На протяжении многих десятилетий парламент позволял развиваться культуре безнаказанности, сочетая слабые финансовые правила, контроль, полное отсутствие независимого или вообще какого-либо этического надзора. Во многих отношениях он стал законом в себе. Любая серьезная попытка улучшить подотчетность блокируется правящим бюро парламента при молчаливом согласии большинства депутатов Европарламента.