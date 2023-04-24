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«Сжечь их всех». Как французы относятся к Европарламенту?

24 апреля 2023 13:34
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Насколько эффективным считают Европейский парламент простые жители Страсбурга?

«Сжечь их всех». Как французы относятся к Европарламенту?-1

Я рада, что Европейский парламент находится в Страсбурге. Но, откровенно говоря, я не вижу никакой пользы от него сегодня.

«Сжечь их всех». Как французы относятся к Европарламенту?-4

После Второй мировой войны было необходимо создавать как можно больше организаций, которые могут воспрепятствовать появлению новых войн, но сегодня он не призывает к миру.

«Сжечь их всех». Как французы относятся к Европарламенту?-7

Европарламент мог бы быть более полезным, если бы у них было больше полномочий, наверное. Мне сложно говорить о его пользе для себя лично.

«Сжечь их всех». Как французы относятся к Европарламенту?-10

Сегодня я вижу, что некоторые страны поражены вирусом национализма, а некоторые европейские бюрократы выступают за защиту прав меньшинств, но совершенно забывают о наших, обычных французов, правах.

«Сжечь их всех». Как французы относятся к Европарламенту?-13

Это больше хорошая мечта – иметь данную институцию, но по факту я не чувствую для себя как для гражданина ЕС никакой пользы. На мой взгляд, сегодня Европарламент волнуют лишь деньги. Об этом свидетельствуют и новые коррупционные скандалы. Что мы во Франции думаем по этому поводу? Сжечь их всех, хотя я против насилия.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Фотофакт

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