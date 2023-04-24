«Сжечь их всех». Как французы относятся к Европарламенту?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Насколько эффективным считают Европейский парламент простые жители Страсбурга?
– Я рада, что Европейский парламент находится в Страсбурге. Но, откровенно говоря, я не вижу никакой пользы от него сегодня.
– После Второй мировой войны было необходимо создавать как можно больше организаций, которые могут воспрепятствовать появлению новых войн, но сегодня он не призывает к миру.
– Европарламент мог бы быть более полезным, если бы у них было больше полномочий, наверное. Мне сложно говорить о его пользе для себя лично.
– Сегодня я вижу, что некоторые страны поражены вирусом национализма, а некоторые европейские бюрократы выступают за защиту прав меньшинств, но совершенно забывают о наших, обычных французов, правах.
– Это больше хорошая мечта – иметь данную институцию, но по факту я не чувствую для себя как для гражданина ЕС никакой пользы. На мой взгляд, сегодня Европарламент волнуют лишь деньги. Об этом свидетельствуют и новые коррупционные скандалы. Что мы во Франции думаем по этому поводу? Сжечь их всех, хотя я против насилия.
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