Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Насколько эффективным считают Европейский парламент простые жители Страсбурга?

– Я рада, что Европейский парламент находится в Страсбурге. Но, откровенно говоря, я не вижу никакой пользы от него сегодня.

– После Второй мировой войны было необходимо создавать как можно больше организаций, которые могут воспрепятствовать появлению новых войн, но сегодня он не призывает к миру.

– Европарламент мог бы быть более полезным, если бы у них было больше полномочий, наверное. Мне сложно говорить о его пользе для себя лично.