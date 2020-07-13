На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

Новости Польши. На президентских выборах в Польше лидирует действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экзитпола, во втором туре Анджей Дуда заручился поддержкой 51 % избирателей, обогнав своего соперника от оппозиционной партии «Гражданская платформа» всего на несколько процентов.

В копилке у Рафала Тшасковского – 49 % голосов. Впрочем, статистическая погрешность исследований составляет около 1-2 %, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.