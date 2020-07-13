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На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда

13 июля 2020 08:04
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Новости Польши. На президентских выборах в Польше лидирует действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда-1

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда-3

По данным экзитпола, во втором туре Анджей Дуда заручился поддержкой 51 % избирателей, обогнав своего соперника от оппозиционной партии «Гражданская платформа» всего на несколько процентов.

В копилке у Рафала Тшасковского – 49 % голосов. Впрочем, статистическая погрешность исследований составляет около 1-2 %, поэтому говорить о победе одного из кандидатов рано.

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда-6

На президентских выборах в Польше лидирует Анджей Дуда-8

Официальные результаты второго тура голосования, который состоялся 12 июля, государственная избирательная комиссия планирует опубликовать уже сегодня, 13 июля.

# Международная политика # Рафал Тшасковский # Фотофакт

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