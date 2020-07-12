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Клинические испытания вакцины от коронавируса завершили в России

12 июля 2020 14:11
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Новости России. В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса. Ученые Сеченовского университета сообщили, что препарат показал свою безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клинические испытания вакцины от коронавируса завершили в России-1

В исследованиях принимали участие добровольцы. Их выпишут на следующей неделе, но медики продолжат наблюдение амбулаторно.

Клинические испытания вакцины от коронавируса завершили в России-4

Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня. Вторая группа из 20 человек была вакцинирована 23 июня.

# Коронавирус # Фотофакт

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