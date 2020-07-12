Клинические испытания вакцины от коронавируса завершили в России

Новости России. В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса. Ученые Сеченовского университета сообщили, что препарат показал свою безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса. Ученые Сеченовского университета сообщили, что препарат показал свою безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В исследованиях принимали участие добровольцы. Их выпишут на следующей неделе, но медики продолжат наблюдение амбулаторно.
Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня. Вторая группа из 20 человек была вакцинирована 23 июня.