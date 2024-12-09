На полигоне Руднинкай начинается строительство большого стрелкового комплекса – Минобороны Литвы

Литва продолжает напичкивать военными объектами территорию у границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в литовском Министерстве обороны, на одном из крупнейших полигонов страны Руднинкай начинается строительство большого стрелкового комплекса. Его возведение закончится в 2025 году.

Стоимость проекта – более 16 миллионов евро. По сути, это будет военная база площадью почти в 100 гектаров, на которой будут проходить учения по стрельбе из крупнокалиберных пулеметов и боевой техники. Там появятся дороги для бронетехники, огневые позиции, штабы управления стрельбищами, навесы и многое другое. На полигоне, кроме литовских военных, будут тренироваться солдаты дислоцированной в стране немецкой бригады и других союзников по НАТО. Через два-три года общая площадь всех стрелковых комплексов с инфраструктурой снабжения займет почти 700 гектаров. В 2024 году из бюджета Литвы на создание и развитие учебных баз, складов боеприпасов выделено более 230 миллионов евро.