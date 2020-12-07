ЕС и Великобритания до сих пор не договорились о будущем сотрудничестве

ЕС и Великобритания так и не договорились о будущем сотрудничестве. Переговоры по Brexit между представителями Евросоюза и Соединенного Королевства прошли 6 декабря в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение о свободной торговле так и не было подписано. У сторон наблюдаются серьезные разногласия по рыболовству, госрегулированию и торговым нормам.