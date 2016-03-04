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На немецкого полицейского напала 15-летняя марокканка, пытавшаяся присоединиться к террористам «Исламского государства»

04 марта 2016 07:55
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Новости Германия. Немецкая полиция расследует нападение 15-летней марокканки на полицейского. Девушка ударила его ножом в горло, а после смотрела, как мужчина истекает кровью.

Это произошло на вокзале города Ганновера. Полицейский попросил школьницу предъявить документы. Та в ответ ударила его ножом в горло. Мужчину экстренно доставили в госпиталь и прооперировали, он выжил. А девочку задержали. По словам очевидцев, она вела себя достаточно спокойно.

Ранее против этой школьницы уже было возбуждено уголовное дело о подготовке тяжкого преступления. Осенью девочка пыталась присоединиться к террористам «Исламского государства», ее задержали на границе с Сирией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

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