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Главы МИД «нормандской четвёрки» не пришли к единому мнению о выборах в Донбассе

04 марта 2016 07:50
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Новости Франции. Компромисс не найден. Эксперты 4 марта обсуждают итоги встречи глав МИД «нормандской четвёрки». Переговоры завершились поздно ночью. 

Министры иностранных дел Германии, России, Франции и Украины заявили, что обсуждение было непростым. Не удалось прийти к единому мнению по одному из главных вопросов - о выборах в Донбассе. Однако участники договорились, что они должны состояться в первой половине этого года.

Между тем в сфере безопасности министры приветствовали договоренности контактной группы в Минске о разминировании и прекращении учений вблизи линии соприкосновения, а также заявили о полном соблюдении соглашений об отводе вооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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