На месте крушения самолета в Боливии нашли черный ящик

Военные получили черный ящик самолета ВВС Боливии, который потерпел крушение в городе Эль-Альто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бортовой самописец отправят на экспертизу. Расшифровка переговоров пилотов и диспетчеров должна помочь в установлении причин крушения судна.

27 февраля при посадке в аэропорту самолет выкатился за пределы летного поля и столкнулся с автомобилями. В катастрофе погибли 22 человека. Предположительно, трагедия могла произойти из-за неблагоприятной погоды.

Воздушное судно перевозило по заказу Центробанка Боливии партию новых купюр. Выпавшие из самолета банкноты пытались собрать очевидцы, из-за чего между ними и полицией произошли столкновения. Центробанк назвал купюры недействительными.