Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана

Новости Мексики. На юго-западе Мексики может произойти извержение вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в штате Мичоакан было зафиксировано несколько подземных толчков. В связи с этим эксперты считают, что на расстоянии от 10 до 15 километров под землей могло начаться движение магмы.

Однако специалисты пока не дают точных оценок, когда следует ждать извержение. При этом местные власти пока не ведут речь об эвакуации жителей.