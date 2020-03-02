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Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана

02 марта 2020 09:29
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Новости Мексики. На юго-западе Мексики может произойти извержение вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана-1

Накануне в штате Мичоакан было зафиксировано несколько подземных толчков. В связи с этим эксперты считают, что на расстоянии от 10 до 15 километров под землей могло начаться движение магмы.

Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана-4

Однако специалисты пока не дают точных оценок, когда следует ждать извержение. При этом местные власти пока не ведут речь об эвакуации жителей.

Подземные толчки в Мексике. Специалисты не исключают извержение вулкана-7

Штат Мичоакан расположен в центре Транс-мексиканского вулканического пояса, где находится большинство действующих вулканов страны. Только с января в этом регионе произошло более 3 тысяч небольших землетрясений.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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